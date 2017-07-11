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14:21 (мск), источник: РИА Новости

ФСИН просит отправить Навального в колонию

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. ФСИН попросила суд заменить условный срок Алексею Навальному на реальный, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Виктор Васильев.

Источник: РИА Новости

«В Симоновский суд поступило заявление об отмене условного осуждения Навальному с направлением в исправительную колонию. Оно зарегистрировано, но процессуальное решение по нему — о принятии либо отказе в принятии к рассмотрению — пока не принято», — пояснил собеседник агентства.

В рамках какого именно дела ФСИН просит ужесточить наказание Навальному, пока не сообщается.

Комментарии
5
Alex Heavy
Не понятно - человеке призывающий к свержению власти, ещё на свободе!!
Всех демократов, мещающие жить 99% населению страны, отправить на остров Сахалин и оттуда не выпускать, пусть добывают руду, пора работать руками, а не языками, докажите своим трудом - что Вы любите Россию, а нет, так прибивайте машонки к мостовой Красной полощади, таких любят во Франции.
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Гарри Гицба
Вот знает что никогда ему не быть не только президентом но главой рыб колхоза а лезет пора ему посидеть ему америкосы кушать будут проиносить
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Сергей Слюсарев
Давно пора , ему там самое место
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