ФСИН просит отправить Навального в колонию
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. ФСИН попросила суд заменить условный срок Алексею Навальному на реальный, сообщил РИА Новости
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. ФСИН попросила суд заменить условный срок Алексею Навальному на реальный, сообщил РИА Новости
«В Симоновский суд поступило заявление об отмене условного осуждения Навальному с направлением в исправительную колонию. Оно зарегистрировано, но процессуальное решение по нему — о принятии либо отказе в принятии к рассмотрению — пока не принято», — пояснил собеседник агентства.
В рамках какого именно дела ФСИН просит ужесточить наказание Навальному, пока не сообщается.
Всех демократов, мещающие жить 99% населению страны, отправить на остров Сахалин и оттуда не выпускать, пусть добывают руду, пора работать руками, а не языками, докажите своим трудом - что Вы любите Россию, а нет, так прибивайте машонки к мостовой Красной полощади, таких любят во Франции.