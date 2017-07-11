ФСИН просит отправить Навального в колонию

«В Симоновский суд поступило заявление об отмене условного осуждения Навальному с направлением в исправительную колонию. Оно зарегистрировано, но процессуальное решение по нему — о принятии либо отказе в принятии к рассмотрению — пока не принято», — пояснил собеседник агентства.