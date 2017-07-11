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15:32 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Ампутированные человеческие конечности оказались на свалке отходов в Братске

Собственником груза оказалась Вихоревская городская больница.

Жители обнаружили ампутированные человеческие конечности на полигоне ТБО вблизи дачного поселка Моргудон в Братске. Выяснилось, что груз, принадлежащий Вихоревской городской больницы, попал на свалку в результате ошибки экспедитора, который доставил его не по адресу. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТРК «Братск».

Руководством Братской районной больницы, в состав которой входит отделение в Вихоревке, оперативно провели служебную проверку. К сотруднику применены меры дисциплинарного взыскания. Коробки с содержимым вывезены и уничтожены по всем нормам. Договор на утилизацию биологических отходов у медицинского учреждения был заключен с ООО «Братский полигон ТБО», однако сотрудник Вихоревской больницы отвез груз на полигон, принадлежащий одному из промышленных предприятий.

По данным отдела Роспотребнадзора, в Братске это первый подобный случай. До этого все медицинские учреждения утилизировали биологические отходы в соответствии с правилами и с документацией. Никаких мер к лечебному учреждению применено не будет. Также не выявлено ни каких преднамеренных действий, которые смогли бы нанести вред окружающим.

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