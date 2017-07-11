Ампутированные человеческие конечности оказались на свалке отходов в Братске

Жители обнаружили ампутированные человеческие конечности на полигоне ТБО вблизи дачного поселка Моргудон в Братске. Выяснилось, что груз, принадлежащий Вихоревской городской больницы, попал на свалку в результате ошибки экспедитора, который доставил его не по адресу. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТРК «Братск».

Руководством Братской районной больницы, в состав которой входит отделение в Вихоревке, оперативно провели служебную проверку. К сотруднику применены меры дисциплинарного взыскания. Коробки с содержимым вывезены и уничтожены по всем нормам. Договор на утилизацию биологических отходов у медицинского учреждения был заключен с ООО «Братский полигон ТБО», однако сотрудник Вихоревской больницы отвез груз на полигон, принадлежащий одному из промышленных предприятий.