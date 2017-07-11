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16:27 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани продлили арест пятерым обвиняемым в погроме в ТЦ «Алтын»

Пятеро казанцев, обвиняемых в повреждении витрин ТЦ «Алтын» останутся под арестом до 16 сентября, сообщается на сайте Вахитовского суда.

Напомним, вечером 16 марта несколько молодых людей ворвались в ТЦ «Алтын» и разбили витрины на первом этаже. Затем они сели в машину и уехали.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство» и ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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