В Казани продлили арест пятерым обвиняемым в погроме в ТЦ «Алтын»
Пятеро казанцев, обвиняемых в повреждении витрин ТЦ «Алтын» останутся под арестом до 16 сентября, сообщается на сайте Вахитовского суда.
Пятеро казанцев, обвиняемых в повреждении витрин ТЦ «Алтын» останутся под арестом до 16 сентября, сообщается на сайте Вахитовского суда.
Напомним, вечером 16 марта несколько молодых людей ворвались в ТЦ «Алтын» и разбили витрины на первом этаже. Затем они сели в машину и уехали.
По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство» и ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».