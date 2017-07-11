Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вассерман: как покончить с Западом без единого выстрела
Как убрать жирок: 7 дельных советов
Крым ответил на резолюцию ОБСЕ о возвращении полуострова Киеву
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
«Добро пожаловать в ад» Как антиглобалисты встретили лидеров G20 в Гамбурге
Джереми Реннер сломал обе руки на съемках
Российский актер Яценко получил приз фестиваля в Карловых Варах
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ: в Киеве рассказали о просмотре российского ТВ на передовой
СМИ о версиях крушения малайзийского "Боинга"
26-летняя модель выглядит на 50 лет из-за редкой аномалии (фото)
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
"Теперь его не остановить": Анисина о любви Джигурды и разводе
Овсиенко о ребёнке: Женщины в моем возрасте рожают
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
12«Мать Ганга»
16:46 (мск), источник: ИА REGNUM

В Нижегородской области участились случаи укусов людей ежами и енотами

В шести районах области действую карантинные мероприятия по бешенству животных.

В Нижегородской области в первом полугодии 2017 года от укусов животными пострадало 4870 человек. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло число случаев укуса дикими животными — грызунами, лисами, енотами, ежами.

При этом общее число укусов сократилось на 8%.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что с 2010 года в Нижегородской области зарегистрировано 3 случая заболевания людей бешенством (гидрофобией). Все заболевшие не обращались в медицинские организации или отказывались от специфической профилактики.

Эпизоотическая ситуация по заболеваемости бешенством животных в Нижегородской области остается напряженной. За последние 10 лет ежегодно регистрируется от 27 до 167 случаев заболеваний у животных.

С 2017 года зарегистрировано 15 эпизоотических очагов бешенства животных в Большемурашкинском, Борском, Вознесенском, Воскресенском, Дивеевском, Княгиниском, Краснооктябрьском, Кстовском, Лысковском, Павловском, Перевозском, Починковском, Сергачском районах области.

Среди заболевших животных лисы, собаки, коровы. Доля инфицированных лисиц, как и предыдущие годы, составила 66%.

На сегодняшний день карантинные мероприятия действуют в Борском, Вознесенском, Краснооктябрьском, Кстовском, Лысковском, Павловском, Перевозском районах.

Роспотребнадзора напоминает, что в случае укуса неизвестным животным или домашним животным в случае неадекватного их поведения необходимо как можно быстрее тщательно промыть раневую поверхность в течение 15 минут струей воды с мылом и незамедлительно обратиться в медицинскую организацию для получения антирабической помощи.

Ни в коем случае не следует отказываться от назначенного лечения и самовольно прерывать его, это может привести к трагическим последствиям. На сегоднящний день среди инфекционных болезней бешенство (гидрофобия) занимает особое место в силу абсолютной летальности при развитии клинической картины заболевания.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Собянин + Москва = минус частная собственность и деньги РФ: улучшить нельзя
Siemens подал в суд из-за поставки турбин в Крым
Сергей Лавров отчитал журналистов на министерской встрече ОБСЕ
Лукашенко предложил белорусам «вгрызаться» в европейский рынок
США провели успешные испытания ПРО THAAD на Аляске
Медведев рассказал о методах проведения переписи населения
Россияне стали более чувствительными к ценам в магазинах
В Росгвардии назвали количество оружия на руках у россиян
Спорт
«Спартак» оказался не готов к лимиту Разбираемся, как новый лимит отразится на ведущих клубах РФПЛ
Авто
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить «Нива» маленькая? «Нива» тесная? Оказывается, это вовсе не проблема: как говорится, были бы руки на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Полина Максимова и Юрий Колокольников сыграют любовь в сериале Канал НТВ готовит к эфиру новый детективный проект о романтических отношениях между сотрудниками полиции
Недвижимость
Дизайн маленькой кухни: чего не нужно делать
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Общежития могут заменить молодежными кооперативами
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
50-летняя Татьяна Овсиенко готова родить троих детей Певица соскучилась по радостям материнства. 
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь