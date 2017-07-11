В Нижегородской области участились случаи укусов людей ежами и енотами

В Нижегородской области в первом полугодии 2017 года от укусов животными пострадало 4870 человек. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло число случаев укуса дикими животными — грызунами, лисами, енотами, ежами.

При этом общее число укусов сократилось на 8%.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что с 2010 года в Нижегородской области зарегистрировано 3 случая заболевания людей бешенством (гидрофобией). Все заболевшие не обращались в медицинские организации или отказывались от специфической профилактики.

Эпизоотическая ситуация по заболеваемости бешенством животных в Нижегородской области остается напряженной. За последние 10 лет ежегодно регистрируется от 27 до 167 случаев заболеваний у животных.

С 2017 года зарегистрировано 15 эпизоотических очагов бешенства животных в Большемурашкинском, Борском, Вознесенском, Воскресенском, Дивеевском, Княгиниском, Краснооктябрьском, Кстовском, Лысковском, Павловском, Перевозском, Починковском, Сергачском районах области.

Среди заболевших животных лисы, собаки, коровы. Доля инфицированных лисиц, как и предыдущие годы, составила 66%.

На сегодняшний день карантинные мероприятия действуют в Борском, Вознесенском, Краснооктябрьском, Кстовском, Лысковском, Павловском, Перевозском районах.

Роспотребнадзора напоминает, что в случае укуса неизвестным животным или домашним животным в случае неадекватного их поведения необходимо как можно быстрее тщательно промыть раневую поверхность в течение 15 минут струей воды с мылом и незамедлительно обратиться в медицинскую организацию для получения антирабической помощи.