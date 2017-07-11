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16:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

64-летняя женщина без вести пропала в Братске

Пенсионерка ушла с базы отдыха «Лукоморье» 8 июля.

Источник: 38.мвд.рф

Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшую 64-летнюю жительницу Братска Людмилу Черкашину. Женщина ушла с базы отдыха «Лукоморье» и до настоящего времени не вернулась. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

В последний раз Людмилу Черкашину видели 9 июля около 3.00 возле кафе «Фараон». Предположительно, она шла по трассе в сторону поселка Падун.

«Приметы: выглядит на свой возраст, рост 160 см, среднего телосложения, короткие вьющиеся волосы черного цвета, глаза голубые. Была одета в футболку с коротким рукавом темно-синего цвета с горизонтальными белыми полосками и красными вставками, синие джинсы. При себе имела женскую черную сумочку и раскладной сотовый телефон черного цвета», — сообщили в пресс-службе.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении Людмилы Черкашиной, полиция просит сообщить по телефонам 8 (3953) 45−12−85, 8 (3953) 46−98−25 или 02.

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