64-летняя женщина без вести пропала в Братске
Пенсионерка ушла с базы отдыха «Лукоморье» 8 июля.
Пенсионерка ушла с базы отдыха «Лукоморье» 8 июля.
Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшую 64-летнюю жительницу Братска Людмилу Черкашину. Женщина ушла с базы отдыха «Лукоморье» и до настоящего времени не вернулась. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
В последний раз Людмилу Черкашину видели 9 июля около 3.00 возле кафе «Фараон». Предположительно, она шла по трассе в сторону поселка Падун.
«Приметы: выглядит на свой возраст, рост 160 см, среднего телосложения, короткие вьющиеся волосы черного цвета, глаза голубые. Была одета в футболку с коротким рукавом
Граждан,