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16:21 (мск), источник: РИА Новости

В ДТП под Самарой погибли три человека

Три человека погибли, три пострадали в столкновении трех транспортных средств в Исаклинском районе Самарской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

«Всего пострадало шесть человек. Три человека: две женщины и мужчина — скончались, три человека были госпитализированы в Сергиевскую районную больницу. Среди пострадавших двое детей», — сообщил собеседник агентства.

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По данным ГУМЧС по региону, ДТП произошло в 8.30 мск в Исаклинском районе Самарской области, на трассе М5 «Урал», неподалеку от села Новое Ганькино. Произошло столкновение трех транспортных средств. Марки машин не уточняются. Причины ДТП устанавливаются.

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