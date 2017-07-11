В ДТП под Самарой погибли три человека
Три человека погибли, три пострадали в столкновении трех транспортных средств в Исаклинском районе Самарской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Три человека погибли, три пострадали в столкновении трех транспортных средств в Исаклинском районе Самарской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
«Всего пострадало шесть человек. Три человека: две женщины и мужчина — скончались, три человека были госпитализированы в Сергиевскую районную больницу. Среди пострадавших двое детей», — сообщил собеседник агентства.
По данным ГУМЧС по региону, ДТП произошло в 8.30 мск в Исаклинском районе Самарской области, на трассе М5 «Урал», неподалеку от села Новое Ганькино. Произошло столкновение трех транспортных средств. Марки машин не уточняются. Причины ДТП устанавливаются.