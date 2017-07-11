Вопросом газификации нижегородской деревни занялся Следственный комитет

В Нижегородской области СК РФ начал проверку ситуации с газификацией деревни Вилки Вознесенского района.

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, по имеющейся у следователей информации, представители администрации собрали с с местных жителей 250 тыс. рублей, пообещав им газифицировать населенный пункт.

С того момента прошло уже 4 года, но деревня таки остается без газа.

По данному факту начата доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось ранее, на начало 2017 года уровень газификации Нижегородской области превысил 80%. Объем инвестиций ПАО «Газпром» в рамках программы газификации Нижегородской области составил по итогам 2016 года порядка 150 млн рублей.

К 2021 году региональные власти обещают обеспечить газом все северные районы области. Общий объем финансирования пятилетней программы по газификации оценивался на начало года в 10,7 млрд рублей. Источниками финансирования должны стать ПАО «Газпром», федеральный, региональный и муниципальный бюджеты.

Тем временем местные жители сами пытаются добыть денег на газификацию, не дожидаясь, когда чиновники исполнят свои обещания. Самыми первыми на просьбу нижегородцев ответили правительства Швейцарии и Германии.