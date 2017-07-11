В Воронеже 6-летний ребёнок ушёл гулять в одиночку и потерялся
Найти малыша помогли полицейские.
Найти малыша помогли полицейские.
В Воронеже шестилетний ребёнок в одиночку ушёл гулять во двор и пропал. Родители малыша не смогли самостоятельно его отыскать и обратились в полицию. Об этом сообщает
Инцидент произошёл вчера, 10 июля. Утром ребёнок находился с отцом в их доме на улице Маршала Одинцова. В 11:00 малыш ушёл на прогулку в одиночку и пропал.
Уже в 16:00, когда самостоятельные поиски родителей ни к чему не привели, мать ребёнка обратилась в полицию.
Чтобы найти мальчика, им понадобилось два часа. Ребёнка, живым и здоровым, обнаружили на Ленинском проспекте, на расстоянии нескольких автобусных остановок от его дома.