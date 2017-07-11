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19:51 (мск), источник: Newtimes.kz

В Атырау должник догоняя по трассе кредитора, устроил ему смертельное ДТП

В специализированном межрайонном суде закончилось рассмотрение уголовного дела об убийстве на трассе Атырау — Индер, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу суда.

Источник: Newtimes.kz

Как следует из материалов дела, подсудимый был должен потерпевшему 160 тысяч тенге. Трое мужчин договорились встретиться с должником на повороте у трассы Атырау — Индер. При встрече между ними завязалась ссора, потерпевшие решили покинуть место встречи на автомашине. Подсудимый, сев в свой автомобиль, начал преследовать их и намеренно пару раз толкнул автомашину потерпевших. В результате столкновения их машина перевернулась. Один из потерпевших скончался на месте ДТП, двое других с различными повреждениями были доставлены в больницу.

«Приговором суда подсудимый признан виновными, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности (колония строгого режима)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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