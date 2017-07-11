В Атырау должник догоняя по трассе кредитора, устроил ему смертельное ДТП

Как следует из материалов дела, подсудимый был должен потерпевшему 160 тысяч тенге. Трое мужчин договорились встретиться с должником на повороте у трассы Атырау — Индер. При встрече между ними завязалась ссора, потерпевшие решили покинуть место встречи на автомашине. Подсудимый, сев в свой автомобиль, начал преследовать их и намеренно пару раз толкнул автомашину потерпевших. В результате столкновения их машина перевернулась. Один из потерпевших скончался на месте ДТП, двое других с различными повреждениями были доставлены в больницу.