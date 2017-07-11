Суд отказался принять просьбу отправить Навального в колонию

Источник: РИА Новости

«В заявлении … нет подписи, поэтому к производству оно не принято», — сказал пресс-секретарь, не уточняя других деталей.

Ранее источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что ФСИН не просила заменить Навальному условный срок на реальный. По его словам, эта информация «не соответствует действительности».

Братья Алексей и Олег Навальные в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше» и свыше 4 миллионов рублей у «Многопрофильной процессинговой компании», а также за легализацию более 21 миллиона рублей. По вступившему в силу приговору, Алексей Навальный получил 3,5 года условно, а Олег Навальный — такой же срок, но реального заключения.

Кроме того, Алексей Навальный имеет вторую судимость, также условную, по делу о хищении 16 миллионов рублей у компании «Кировлес». В середине мая стало известно, что «Кировлес» через суд потребовал взыскать с фигурантов дела весь нанесенный компании ущерб. Процесс начнется в Никулинском суде Москвы 18 июля.