Сокрушительный град с куриное яйцо прошел в ЗКО
Сильный дождь с ветром и градом прошел в поселке Дарьинск Зеленовского района, передает «Уральская неделя».
Сильный дождь с ветром и градом прошел в поселке Дарьинск Зеленовского района, передает «Уральская неделя».
Как сообщают местные жители, град шел больше получаса. Улицы и дворы «побелели» под слоем града. Свое состояние дарьинцы описывают, как «шок».
«Цветники уничтожены, деревья многие остались без листвы», — сообщают они подробности.
«В огороде одни палки остались!» — пожаловалась местная жительница Татьяна Фёдорова.
Как отмечает региональный портал «Мой Город», в Уральске гроза началась после семи вечера. Во втором дачном поселке прошел град, а на окраинах — сильный ливень. Однако штормового предупреждения жители ЗКО не получали. В настоящее время сильный ливень наблюдается в разных концах города.