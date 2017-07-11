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19:26 (мск), источник: Newtimes.kz

Сокрушительный град с куриное яйцо прошел в ЗКО

Сильный дождь с ветром и градом прошел в поселке Дарьинск Зеленовского района, передает «Уральская неделя».

Как сообщают местные жители, град шел больше получаса. Улицы и дворы «побелели» под слоем града. Свое состояние дарьинцы описывают, как «шок».

«Цветники уничтожены, деревья многие остались без листвы», — сообщают они подробности.

«В огороде одни палки остались!» — пожаловалась местная жительница Татьяна Фёдорова.

Как отмечает региональный портал «Мой Город», в Уральске гроза началась после семи вечера. Во втором дачном поселке прошел град, а на окраинах — сильный ливень. Однако штормового предупреждения жители ЗКО не получали. В настоящее время сильный ливень наблюдается в разных концах города.

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