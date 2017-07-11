Сокрушительный град с куриное яйцо прошел в ЗКО

Как сообщают местные жители, град шел больше получаса. Улицы и дворы «побелели» под слоем града. Свое состояние дарьинцы описывают, как «шок».

Как отмечает региональный портал «Мой Город», в Уральске гроза началась после семи вечера. Во втором дачном поселке прошел град, а на окраинах — сильный ливень. Однако штормового предупреждения жители ЗКО не получали. В настоящее время сильный ливень наблюдается в разных концах города.