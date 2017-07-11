Начальник ГУ МВД по Челябинской области: Убийство Вани Котова показало — в Каслях профилактика безопасности только на бумаге

Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», труп пропавшего в начале июня школьника обнаружили в минувшие выходные. Его зарубил топором и закопал в сотне метров от родительского дома 29-летний сосед-уголовник. Чтобы было удобней прятать тело, убийца расчленил ребенка.

Начальник региональной полиции убежден, что вина в смерти Вани — пусть и косвенная — лежит и на муниципальных властях Каслей.

«В ходе проверки наши сотрудники установили, что в Каслях в общественных местах нет ни одной видеокамеры — на целый район. Кроме тех, которые установлены на частных подворьях и в магазинах, — утверждает глава областного полицейского главка Андрей Сергеев. — Это означает только одно — администрация самоустранилась от решения этого вопроса: профилактика у них только на бумаге чиновничьих отчётов. А ведь обеспечить свою подведомственную территорию видеонаблюдением хотя бы в минимальном объеме — прямая обязанность руководства любого муниципалитета».

«Также там совершенно не действует система АПК “Безопасный город”, — дополняет собеседник агенства. — Необходимо срочно создать в Каслях полноценный сегмент “Безопасного города” — во избежание дальнейших проколов, приводящих к страшным последствиям».

Напомним, концепция аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» была утверждена 3 декабря 2014 года распоряжением Правительства РФ. Главная задача АПК — решать комплексные задачи обеспечения общественной безопасности и правопорядка. В том числе, с помощью технических средств — размещения камер наблюдения, прослушивающих устройств там, где это нужно.