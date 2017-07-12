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09:34 (мск), источник: РИА Новости

Под Самарой Lada Kalina сбила торговавших ягодами детей, один ребенок погиб

Водитель Lada Kalina сбил торгующих ягодами детей на трассе М-5 в Самарской области, один ребёнок погиб, второй в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

«По предварительным данным, водитель Lada Kalina уснул и выехал на обочину трассы, где находились двое детей — девятилетний мальчик и девочка. Дети получили травмы. Девочка госпитализирована, мальчик скончался», — сообщил собеседник агентства.

Как сообщили в МВД, ДТП произошло около 14.00 мск в Сызранском районе на трассе М-5. По предварительным данным, в момент аварии дети находились на обочине дороги, где торговали ягодами. Проводится проверка.

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