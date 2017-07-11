В Ростовской области задержан расстрелявший бывшую семью полицейский

Источник: РИА "Новости"

39-летний офицер полиции, расстрелявший машину с бывшими родственниками на трассе в городе Ростов-на-Дону, задержан, уголовное дело возбуждено по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Об этом «Ленте.ру» заявила Галина Гагалаева, официальный представитель регионального следственного управления СКР.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, идет допрос задержанного. Это действующий офицер полиции. Оружия при нем не обнаружено, сейчас выясняется, где он его выбросил. Мотивы поступка устанавливаются. Галина Гагалаева Официальный представитель регионального следственного управления СКР

Она уточнила, что погибла бывшая жена офицера, 1981 года рождения. В больницу доставлен его бывший тесть, которому исполнилось 57 лет.

Как сообщили «Ленте.ру» в региональном главке МВД, преступление было совершено около 18:00 на трассе Ростов — Таганрог, в черте города. Неизвестный на автомобиле открыл огонь по двигавшейся рядом машине. В результате пассажирка погибла на месте, водитель был ранен. Он назвал оперативникам данные стрелявшего, которого опознал. Через два часа на перекрестке улиц Оганова и Таганрогской в ходе операции «Сирена» подозреваемый был обнаружен и задержан, рассказала официальный представитель областной полиции Наталья Устименко.