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22:39 (мск), источник: Sputnik.by

Фотофакт: Солигорск утонул после проливного дождя

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Ряд улиц Солигорска оказались подтопленными в результате сильного дождя, который прошел во вторник вечером, сообщили жители города в социальных сетях.

Источник: Sputnik.by

Ранее синоптики предупредили жителей республики, что вечером во вторник и ночью в среду в стране ожидаются сильные осадки, по Беларуси был объявлен оранжевый уровень опасности.

Как сообщают жители Солигорска в социальных сетях, подтопленными оказались улицы Молодежная, Ковалева и ряд других.

По словам граждан, ливневые системы не справлялись с количеством осадков, в результате некоторые припаркованные автомобили оказались в воде по ветровые стекла.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, ненастная погода в Беларуси сохранится в ближайшие два дня: в республике пройдут ливневые дожди, прогремят грозы.

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