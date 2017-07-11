В Сирии погиб российский военный советник
Российский офицер погиб при минометном обстреле.
Российский офицер погиб при минометном обстреле.
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU — Российский военный советник капитан Николай Афанасов погиб в Сирии в результате минометного обстрела боевиков, сообщили во вторник в Минобороны России.
«Николай Афанасов находился в Сирийской Арабской Республике в составе аппарата российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск», — сказали в военном ведомстве.
По данным Минобороны РФ инцидент произошел в провинции Хама — боевики устроили внезапный минометный обстрел городка сирийских правительственных войск.
В военном ведомстве сказали, что Афанасов представлен командованием к государственной награде посмертно.
В конце мая сайт газеты «Коммерсант», ссылаясь на официальные данные Минобороны РФ, сообщил, что в Сирии погибли 32 российских военных.
Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме «Хмеймим» и пункт базирования ВМФ в порту Тартус. Официально сообщалось, что в Сирии действуют Силы специальных операций Минобороны РФ.