Во Львовской области пять человек получили ожоги во время движения автобуса
11 июня около 19.00 в Турковское отделение полиции поступила информация из районной больницы о том, что к ним доставлены пять человек с термическими ожогами 1−2 степени.
11 июня около 19.00 в Турковское отделение полиции поступила информация из районной больницы о том, что к ним доставлены пять человек с термическими ожогами 1−2 степени.
Об этом сообщили в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.
«Как предварительно выяснили правоохранители, телесные повреждения пострадавшие получили во время движения в салоне автобуса марки “Эталон”, который осуществлял рейс по маршруту
По данным правоохранителей, среди пострадавших — водитель автобуса, 43-летний житель Старосамборского района, и четверо пассажиров, жителей Турковского района. Из них — две девочки в возрасте 7 и 8 лет. Восьмилетняя школьница госпитализирована в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии.
Интерфакс пишет, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что предварительно в автобусе произошла авария системы охлаждения, и все пострадавшие получили ожоги от пара.