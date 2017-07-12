Во Львовской области пять человек получили ожоги во время движения автобуса

Источник: 112.ua

Об этом сообщили в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

«Как предварительно выяснили правоохранители, телесные повреждения пострадавшие получили во время движения в салоне автобуса марки “Эталон”, который осуществлял рейс по маршруту Львов-Гусное. В транспортном средстве на тот момент находилось около 40 человек», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, среди пострадавших — водитель автобуса, 43-летний житель Старосамборского района, и четверо пассажиров, жителей Турковского района. Из них — две девочки в возрасте 7 и 8 лет. Восьмилетняя школьница госпитализирована в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии.

Следственно-оперативная группа пока устанавливает обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.