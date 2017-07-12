Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на Россию
Как убрать жирок: 7 дельных советов
Трамп лично опроверг слова Лаврова о договоренности с Путиным
В чем настоящая причина смерти Олега Яковлева
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
Фадеев обратится к Путину из-за ДТП с «пьяным мальчиком»
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на РФ
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Татарстан в письме к Путину требует собственного президента – СМИ
СМИ: В Киеве об умопомрачении бойцов АТО от ТВ РФ
26-летняя модель выглядит на 50 лет из-за редкой аномалии (фото)
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
Трамп: Польша остановила армию СССР, пытавшуюся завоевать Европу
У РФ есть сверхманевренный истребитель с оперением
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Фоторепортажи
12Щиты Венесуэлы
10Умер Илья Глазунов
01:11 (мск), источник: 112.ua

Во Львовской области пять человек получили ожоги во время движения автобуса

11 июня около 19.00 в Турковское отделение полиции поступила информация из районной больницы о том, что к ним доставлены пять человек с термическими ожогами 1−2 степени.

Источник: 112.ua

Об этом сообщили в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

«Как предварительно выяснили правоохранители, телесные повреждения пострадавшие получили во время движения в салоне автобуса марки “Эталон”, который осуществлял рейс по маршруту Львов-Гусное. В транспортном средстве на тот момент находилось около 40 человек», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, среди пострадавших — водитель автобуса, 43-летний житель Старосамборского района, и четверо пассажиров, жителей Турковского района. Из них — две девочки в возрасте 7 и 8 лет. Восьмилетняя школьница госпитализирована в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии.

Следственно-оперативная группа пока устанавливает обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Интерфакс пишет, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что предварительно в автобусе произошла авария системы охлаждения, и все пострадавшие получили ожоги от пара.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
САП проводит расследование по поводу дома и декларации Луценко
Siemens подал в суд из-за поставки турбин в Крым
Лавров пригрозил зеркальными мерами на арест собственности РФ
В Госдуму внесли законопроект об упрощении возврата налогов
Сын Трампа рассказал, как его заманили на встречу с юристом
В Сирии погиб российский военный советник
Минздрав централизует закупку лекарств от редких заболеваний
«Скалу» Джонсона выдвинули в президенты США
Спорт
8 легионеров на сезон: чем это грозит топ-клубам РФПЛ Судя по всему, с сезона-2018/19 РФПЛ станет жить по лимитному правилу «8 иностранцев + 17 россиян» в заявке. Соответствующее решение должны принять в сентябре
Авто
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить «Нива» маленькая? «Нива» тесная? Оказывается, это вовсе не проблема: как говорится, были бы руки на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли 41-летняя исполнительница главной роли — красавицы Жади — в популярном бразильском телесериале рассказала «Кино Mail.Ru» о своем планируемом визите в Россию, макияже со стрелками и титуле секс-символа
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
В России подешевели однокомнатные квартиры в аренду
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
50-летняя Татьяна Овсиенко готова родить троих детей Певица соскучилась по радостям материнства. 
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь