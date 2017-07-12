Жительницу Владивостока ограбили ночью, пока она спала

В отдел полиции поступило сообщение от 23-летней жительницы Владивостока, которая рассказала, что из ее квартиры на улице Окатовая похищены бытовые приборы и документы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила более 13 тысяч рублей.