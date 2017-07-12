Женщина украла вещи из магазина в Приморье

Стоит отметить, что злоумышленники не знали, что совершают преступление, находясь прямо под камерой видеонаблюдения. На записи видно, как женщина, сняв с вешалки кофту, сначала ее рассматривает, после чего незаметно пытается ее положить в сумку. В этот же момент мужчина делает вид, что рассматривает одежду.