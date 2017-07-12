МВД Абхазии пообещало 1 млн руб за сведения об убийце российского туриста

Источник: РИА "Новости"

«За достоверную информацию о месте нахождения преступников, совершивших разбойное нападение на российских туристов в Гудаутском районе и убийство одного из них, МВД Абхазии объявило вознаграждение в размере 1 млн рублей», — говорится в заявлении правоохранительных органов.

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Расследование дела об убийстве российского туриста под личный контроль взял президент Рауль Хаджимба. Операцией по поиску грабителей руководит глава абхазского МВД Аслан Кобахия.

Хаджимба уже посетил место преступления. Как сообщает государственное информационное агентство «Апсныпресс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства, из-за совершенного преступления президент отменил свою поездку в Адыгею.