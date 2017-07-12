В Хабаровске из-за грозы без света остались больше 50 тысяч человек
Воздушная линия отключилась автоматически.
Воздушная линия отключилась автоматически.
В дальневосточной столице около 51 тысячи бытовых потребителей остались без света. Воздушная линия электропередачи автоматически отключилась
«11 июля в 16:13 (время московское — прим. ред.) при грозе действием защит отключилась воздушная линия 110 киловольт “Хабаровская ТЭЦ-1 — Корфовская” с неуспешным автоматическим повторным включением. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Хабаровска — около 51 тысячи человек», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на
Позже появилась информация о том, что первую цепь воздушной линии электропередачи удалось включить. По данным министерства энергетики России, ресурс вернулся ко всем жителям Хабаровска, у которых не было света.
«Первая цепь воздушной линии 110 киловольт “Хабаровская ТЭЦ-1 — Корфовская” включена в работу, и всем потребителям подано напряжение», — отметили в
В ведомстве также уточнили, что к ним не поступала информация о нарушении технологических процессов на местных заводах.