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03:51 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске из-за грозы без света остались больше 50 тысяч человек

Воздушная линия отключилась автоматически.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице около 51 тысячи бытовых потребителей остались без света. Воздушная линия электропередачи автоматически отключилась из-за бушевавшей вечером 11 июля грозы. Специалисты обнаружили неполадку и начали проводить аварийно-восстановительные работы.

«11 июля в 16:13 (время московское — прим. ред.) при грозе действием защит отключилась воздушная линия 110 киловольт “Хабаровская ТЭЦ-1 — Корфовская” с неуспешным автоматическим повторным включением. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Хабаровска — около 51 тысячи человек», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на справку-доклад о происшествии ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

Позже появилась информация о том, что первую цепь воздушной линии электропередачи удалось включить. По данным министерства энергетики России, ресурс вернулся ко всем жителям Хабаровска, у которых не было света.

«Первая цепь воздушной линии 110 киловольт “Хабаровская ТЭЦ-1 — Корфовская” включена в работу, и всем потребителям подано напряжение», — отметили в пресс-службе министерства.

В ведомстве также уточнили, что к ним не поступала информация о нарушении технологических процессов на местных заводах.

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