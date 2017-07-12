Ветеринары в Находке спасли расстрелянную из ружья собаку

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 12 июля, PrimaMedia.

Собака, которую двое неизвестных мужчин расстреляли из ружья на парковке в Находке, выжила, сообщает ИА PrimaMedia. Ветеринары провели несколько операций и спасли жизнь четвероногому другу. Неравнодушные жители города надеются, что полиция обратит внимание на жестокое обращение с животным и найдет хулиганов.

Напомним, в конце прошлой недели двое неизвестных мужчин, вооруженные огнестрельным оружием, произвели около пяти выстрелов по собаке на парковке рядом с остановкой общественного транспорта «Нефтебаза» по улице Макарова, 17 в Находке.

«Начался визг, собака залезла под машину. Мужчина продолжил стрельбу под автомобилем. Насчитали пять выстрелов. Стрельба была открыта на территории города — на парковке рядом с остановкой, посреди рабочего дня, где находятся люди и могут гулять дети», — рассказали тогда очевидцы.

По информации dps_control, после замечаний прохожих мужчины быстро скрылись с места происшествия, через пять минут вернулись, но уже на одной машине, собрали гильзы и уехали.

«Жуля выжила и будет жить. Операция закончилась. Собирали кости в лапе очень долго! Лапу спасли. Ждем, как пройдет ночь. Держим за нее кулачки. А тем нелюдям, которые ее расстреливали — гореть в аду», — написала местная жительница на своей странице в Instagram.