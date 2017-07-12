Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вассерман: как покончить с Западом без единого выстрела
Почему не стоит панически бояться нитратов
Назван вид заболеваний, обнаруженный у 3,5 млн человек в России
В чем настоящая причина смерти Олега Яковлева
Бывшая жена Пескова опубликовала фото с молодым бойфрендом
Северная Корея заявила о запуске межконтинентальной ракеты Почему Пхеньян сделал это в день независимости США?
Фадеев обратится к Путину из-за ДТП с «пьяным мальчиком»
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на РФ
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ рассказали версии, как был сбит малайзийский «Боинг»
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
Бывшая жена Пескова опубликовала фото с молодым бойфрендом
Трамп: Польша остановила армию СССР, пытавшуюся завоевать Европу
У РФ есть сверхманевренный истребитель с оперением
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
Фоторепортажи
12Щиты Венесуэлы
12«Мать Ганга»
03:57 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Ветеринары в Находке спасли расстрелянную из ружья собаку

Неравнодушные жители города надеются, что полиция найдет хулиганов.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 12 июля, PrimaMedia.

Собака, которую двое неизвестных мужчин расстреляли из ружья на парковке в Находке, выжила, сообщает ИА PrimaMedia. Ветеринары провели несколько операций и спасли жизнь четвероногому другу. Неравнодушные жители города надеются, что полиция обратит внимание на жестокое обращение с животным и найдет хулиганов.

Напомним, в конце прошлой недели двое неизвестных мужчин, вооруженные огнестрельным оружием, произвели около пяти выстрелов по собаке на парковке рядом с остановкой общественного транспорта «Нефтебаза» по улице Макарова, 17 в Находке.

«Начался визг, собака залезла под машину. Мужчина продолжил стрельбу под автомобилем. Насчитали пять выстрелов. Стрельба была открыта на территории города — на парковке рядом с остановкой, посреди рабочего дня, где находятся люди и могут гулять дети», — рассказали тогда очевидцы.

По информации dps_control, после замечаний прохожих мужчины быстро скрылись с места происшествия, через пять минут вернулись, но уже на одной машине, собрали гильзы и уехали.

«Жуля выжила и будет жить. Операция закончилась. Собирали кости в лапе очень долго! Лапу спасли. Ждем, как пройдет ночь. Держим за нее кулачки. А тем нелюдям, которые ее расстреливали — гореть в аду», — написала местная жительница на своей странице в Instagram.

Она добавила, что вещдоки, то есть пули, извлекли из Жули, их передадут в полицию. Обращение в прокуратуру Приморского края также направлено.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Скальный комплекс Екатериновский: огромная лисья нора и подземные скульптуры
Лавров пригрозил ответными мерами на арест дипсобственности РФ
Глава ЦРУ обвинил Wikileaks в стремлении подорвать демократию
В Госдуму внесли законопроект об упрощении возврата налогов
Спецпрокурор США по РФ проверит данные по встрече сына Трампа
В Сирии погиб российский военный советник
СМИ: Минкульт улучшит культурную инфраструктуру регионов
Абхазия обещает 1 млн руб. за сведения об убийце туриста из РФ
Спорт
8 легионеров на сезон: чем это грозит топ-клубам РФПЛ Судя по всему, с сезона-2018/19 РФПЛ станет жить по лимитному правилу «8 иностранцев + 17 россиян» в заявке. Соответствующее решение должны принять в сентябре
Авто
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить «Нива» маленькая? «Нива» тесная? Оказывается, это вовсе не проблема: как говорится, были бы руки на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли 41-летняя исполнительница главной роли — красавицы Жади — в популярном бразильском телесериале рассказала «Кино Mail.Ru» о своем планируемом визите в Россию, макияже со стрелками и титуле секс-символа
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Дизайн трешки: квартира с яркими акцентами в Самаре
В России подешевели однокомнатные квартиры в аренду
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
50-летняя Татьяна Овсиенко готова родить троих детей Певица соскучилась по радостям материнства. 
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь