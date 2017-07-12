Ветеринары в Находке спасли расстрелянную из ружья собаку
Неравнодушные жители города надеются, что полиция найдет хулиганов.
Неравнодушные жители города надеются, что полиция найдет хулиганов.
Владивосток, 12 июля, PrimaMedia.
Собака, которую двое неизвестных мужчин расстреляли из ружья на парковке в Находке, выжила, сообщает ИА PrimaMedia. Ветеринары провели несколько операций и спасли жизнь четвероногому другу. Неравнодушные жители города надеются, что полиция обратит внимание на жестокое обращение с животным и найдет хулиганов.
Напомним, в конце прошлой недели двое неизвестных мужчин, вооруженные огнестрельным оружием, произвели около пяти выстрелов по собаке на парковке рядом с остановкой общественного транспорта «Нефтебаза» по улице Макарова, 17 в Находке.
«Начался визг, собака залезла под машину. Мужчина продолжил стрельбу под автомобилем. Насчитали пять выстрелов. Стрельба была открыта на территории города — на парковке рядом с остановкой, посреди рабочего дня, где находятся люди и могут гулять дети», — рассказали тогда очевидцы.
По информации dps_control, после замечаний прохожих мужчины быстро скрылись с места происшествия, через пять минут вернулись, но уже на одной машине, собрали гильзы и уехали.
«Жуля выжила и будет жить. Операция закончилась. Собирали кости в лапе очень долго! Лапу спасли. Ждем, как пройдет ночь. Держим за нее кулачки. А тем нелюдям, которые ее расстреливали — гореть в аду», — написала местная жительница на своей странице в Instagram.
Она добавила, что вещдоки, то есть пули, извлекли из Жули, их передадут в полицию. Обращение в прокуратуру Приморского края также направлено.