Вахтовики из Бурятии продолжают пропадать в Хабаровском крае
Возвращавшийся домой Виктор Колосов перестал выходить на связь.
Возвращавшийся домой Виктор Колосов перестал выходить на связь.
Хабаровск, 12 июля, AmurMedia.
Исчезнувшего в Хабаровском крае Виктора Колосова разыскивают правоохранительные органы и добровольцы. Пенсионер из Бурятии возвращался домой после вахты, сообщили корр. ИА AmurMedia в ПСО «Восток».
Как следует из ориентировки, выложенной на официальной странице организации в социальной сети, 65-летний Виктор Колосов 7 июля вышел из дома, расположенного в поселке имени Горького и до настоящего времени не вернулся.
Как уточнили в ПСО «Восток», официально мужчина проживает в Бурятии, а через Хабаровский край он возвращался домой после вахтовых работ.
— Он должен был сесть на поезд, но билеты им так и не были приобретены, на связь он не выходит. Сейчас его ищет полиция и волонтеры, — уточнили в поисковом отряде.
К слову, это не первый случай пропажи уроженца Бурятии в регионе. Напомним, ранее агентство сообщало, что пропавшего без вести Александра Зоркальцева ищут родные и волонтеры в Хабаровском крае. Мужчина должен был поехать из поселка Эльбан Хабаровского края в республику Бурятия. До настоящего времени о местонахождении пожилого человека ничего неизвестно.