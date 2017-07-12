Вахтовики из Бурятии продолжают пропадать в Хабаровском крае

Хабаровск, 12 июля, AmurMedia.

Исчезнувшего в Хабаровском крае Виктора Колосова разыскивают правоохранительные органы и добровольцы. Пенсионер из Бурятии возвращался домой после вахты, сообщили корр. ИА AmurMedia в ПСО «Восток».

Как следует из ориентировки, выложенной на официальной странице организации в социальной сети, 65-летний Виктор Колосов 7 июля вышел из дома, расположенного в поселке имени Горького и до настоящего времени не вернулся.

Как уточнили в ПСО «Восток», официально мужчина проживает в Бурятии, а через Хабаровский край он возвращался домой после вахтовых работ.

— Он должен был сесть на поезд, но билеты им так и не были приобретены, на связь он не выходит. Сейчас его ищет полиция и волонтеры, — уточнили в поисковом отряде.