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04:48 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Армейский ревизор за взятку получил 6 лет строгого режима

Полковник обнаружил в части нарушения, но за деньги пообещал их не замечать.

Житель Хабаровска, ранее нанимавший должность зам. начальника финансового отдела по контрольно-ревизионной работе управления Восточного регионального командования внутренних войск МВД России, полковник Константин Ч. решением южно-сахалинского гарнизонного военного суда приговорён к 6 годам колонии строгого режима.

Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в ОФСБ по Восточному округу войск Национальной гвардии России, офицер в ходе очередных проверок финансовой деятельности воинских частей при обнаружении нарушений предлагал «закрыть глаза» за некоторую плату — в частности, в Южно-Сахалинске он потребовал и получил 50 тыс рублей, а в Хабаровске 100 тыс рублей.

— Стоит отметить, что в 2016 году бывший полковник за аналогичное преступление был осуждён Комсомольским-на-Амуре гарнизонным военным судом и к моменту оглашения нового приговора отбыл назначенный ему строк наказания в полтора года, — уточнили в Национальной гвардии России. — Преступления выявлены и пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по внутренним войскам.

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