Армейский ревизор за взятку получил 6 лет строгого режима
Полковник обнаружил в части нарушения, но за деньги пообещал их не замечать.
Полковник обнаружил в части нарушения, но за деньги пообещал их не замечать.
Житель Хабаровска, ранее нанимавший должность зам. начальника финансового отдела по
Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в ОФСБ по Восточному округу войск Национальной гвардии России, офицер в ходе очередных проверок финансовой деятельности воинских частей при обнаружении нарушений предлагал «закрыть глаза» за некоторую плату — в частности, в
— Стоит отметить, что в 2016 году бывший полковник за аналогичное преступление был осуждён