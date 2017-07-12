Армейский ревизор за взятку получил 6 лет строгого режима

Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в ОФСБ по Восточному округу войск Национальной гвардии России, офицер в ходе очередных проверок финансовой деятельности воинских частей при обнаружении нарушений предлагал «закрыть глаза» за некоторую плату — в частности, в Южно-Сахалинске он потребовал и получил 50 тыс рублей, а в Хабаровске 100 тыс рублей.

— Стоит отметить, что в 2016 году бывший полковник за аналогичное преступление был осуждён Комсомольским-на-Амуре гарнизонным военным судом и к моменту оглашения нового приговора отбыл назначенный ему строк наказания в полтора года, — уточнили в Национальной гвардии России. — Преступления выявлены и пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по внутренним войскам.