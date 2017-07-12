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04:50 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Владельца красноярского дома престарелых будут судить за смерть 18 подопечных

Пансионат «Калина Красная» принимал «престарелых людей в любом состоянии».

Расследование дела по факту смерти 18 пожилых людей в красноярском пансионате «Калина Красная» завершено — прокурор утвердил обвинительное заключение и передал дело в суд.

На сайте региональной прокуратуры сообщается, что учреждение находилось в поселке Емельяново и за деньги размещало пенсионеров, обещая им социальные услуги «их содержанию и уходу в стационарной форме».

В период с сентября 2011 по июнь 2016 гг. «с целью получения прибыли» учредитель пансионата заключил договоры на оказание услуг с 18 пенсионерами, которые скончались. По версии следствия, престарелые постояльцы умерли «от различных заболеваний, оставаясь без надлежащей медицинской помощи», отметили в прокуратуре.

В среднем постояльцы проживали в учреждении около двух недель. При ухудшении состояния их здоровья сотрудники пансионата не вызывали своевременно скорую медицинскую помощь. В частности, было установлено, что в 2014 году 81-летний пациент скончался через 7 дней после поступления в «Калину красную». Пенсионер был болен туберкулезом. Персонал не знал о болезни.

«Санитарно-эпидемиологическая экспертиза выявила нарушения санитарных норм, создающих угрозу для жизни и здоровья постояльцев пансионата, часть из которых ранее выявлялась при проверках Роспотребнадзором и не была устранена директором», — сообщили следователи.

Помещения не были оснащены системами вентиляции и кондиционирования: сотрудники не проветривали жилые комнаты, не проверяли качество воды и не травили насекомых и грызунов.

«Постояльцы принимаются в пансионат без медицинских документов: медицинской карты с выпиской из истории болезни, сведений о результатах обследования на туберкулез, лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках. Нарушаются требования к хранению пищевых продуктов», — говорилось в сообщении прокуратуры.

На сайте пансионата отмечалось, что пансионат «Калина Красная» принимал «престарелых людей в любом состоянии», имелась возможность заключения «пожизненного содержания».

Работу пансионата неоднократно критиковали. Руководитель частного дома престарелых Евгений Жданов, в свою очередь, жаловался в региональную прокуратуру на «травлю в СМИ и многочисленные проверки».

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