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05:44 (мск), источник: Губерния онлайн

Источник: В убийстве ребенка в Хабаровске подозревают мать и ее сожителя

Мужчина не раз попадался полицейским на пьяной езде.

Источник: Губерния онлайн

Подозреваемыми по делу об убийстве трехлетней девочки в Хабаровске проходят ее мать вместе с сожителем. Напомним, что тело ребенка прохожие обнаружили во дворе дома № 14 на Краснореченской улице 10 июля. Как рассказал информированный источник, сейчас следователи продолжают допрашивать подозреваемых. На учете в органах опеки эта семья не состояла, сообщает портал «Губерния».

До того как оказаться на допросе, подозреваемые не раз попадали в поле зрение сотрудников ГИБДД.

«За пять дней до трагедии 39-летний лихач не справился с управлением мопедом на улице Краснореченской и оказался в краевой больнице № 2. Тогда он отказался от освидетельствования, что, впрочем, было и не нужно — от него исходил резкий запах спиртного. Он и сам не скрывал, что до поездки изрядно выпил. На пассажирском сиденье в тот день находилась его сожительница, которая тоже была пьяна», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Собеседник добавил, что за полтора месяца до аварии мужчина, выпив, сел за руль автомобиля, не имея водительских прав. В тот раз компанию ему также составила сожительница.

Что касается матери девочки, то опасной и неблагополучной ее не считали. Об этом корреспонденту портала рассказала заместитель начальника отдела управления органов опеки и попечительства минобрнауки Хабаровского края Марина Рыбак.

«Девочку воспитывала мать, по нашим сведениям — одна. Каких-либо сигналов от полиции или соседей о том, что ребенок нуждается в защите, к нам не поступало», — сообщила представитель минобрнауки.

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