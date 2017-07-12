Два лесных пожара тушат в Качугском районе
На тушении двух лесных пожаров в Качугском районе работают 28
На тушении двух лесных пожаров в Качугском районе работают 28
Два лесных пожара обнаружили на землях лесного фонда в Качугском районе 11 июля 2017 года. Как сообщает
Инспекторы лесной охраны с начала 2017 года выявили 855 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, наложили 889 штрафа по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 11 337,5 тыс. рублей. \
Инспекторы государственного пожарного надзора за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств с 15 марта оштрафовали 5 юридических и 26 должностных лиц, а также 638 граждан на общую сумму 2 211 тыс. рублей, возбуждено 322 административных расследования.
По данным информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, 12 июля IV класс пожарной опасности в лесах прогнозируется в Иркутском, Качугском и