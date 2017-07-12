Два лесных пожара тушат в Качугском районе

Два лесных пожара обнаружили на землях лесного фонда в Качугском районе 11 июля 2017 года. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, одно возгорание на площади 5 га возникло от сухих гроз, что подтверждает система грозопеленгации. Второй пожар на 4 га возник по вине местного населения. В тушении принимают участие 28 пожарных-десантников Иркутской базы авиационной охраны лесов. На территории ФБГУ «Заповедное Прибайкалье» в локализованной стадии находятся два пожара на общей площади 1170 га, в ликвидации задействован 51 человек. В зоне постоянного космического наблюдения лесных пожаров нет.

Инспекторы лесной охраны с начала 2017 года выявили 855 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, наложили 889 штрафа по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 11 337,5 тыс. рублей. \

Инспекторы государственного пожарного надзора за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств с 15 марта оштрафовали 5 юридических и 26 должностных лиц, а также 638 граждан на общую сумму 2 211 тыс. рублей, возбуждено 322 административных расследования.