Пьяная автоледи без прав сбила 66-летнего пенсионера в Иркутском районе

Источник: IrkutskMedia.ru

Пьяная женщина-водитель без прав сбила 66-летнего мужчину на улице Муравьева в поселке Урик Иркутского района. В отношении правонарушительницы составлено сразу несколько административных протоколов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Инцидент произошел около 23.00, 9 июля. Потерпевшим оказался 66-летний мужчина, который катил по краю проезжей части мотоцикл с включенными габаритами.

«Пенсионер заметил, что в его сторону движется автомобиль Toyota Corolla и попытался увернуться, однако все равно получил незначительные травмы», — отметили в ведомстве.