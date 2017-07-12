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06:08 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пьяная автоледи без прав сбила 66-летнего пенсионера в Иркутском районе

Злоумышленницу привлекли к административной ответственности.

Источник: IrkutskMedia.ru

Пьяная женщина-водитель без прав сбила 66-летнего мужчину на улице Муравьева в поселке Урик Иркутского района. В отношении правонарушительницы составлено сразу несколько административных протоколов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Инцидент произошел около 23.00, 9 июля. Потерпевшим оказался 66-летний мужчина, который катил по краю проезжей части мотоцикл с включенными габаритами.

«Пенсионер заметил, что в его сторону движется автомобиль Toyota Corolla и попытался увернуться, однако все равно получил незначительные травмы», — отметили в ведомстве.

По результатам медицинского освидетельствования у 22-летней женщины-водителя установлено алкогольное опьянение. Кроме того, выяснилось, что она не имела права управления транспортным средством. Женщину привлекли к административной ответственности.

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