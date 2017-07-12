Пьяная автоледи без прав сбила 66-летнего пенсионера в Иркутском районе
Злоумышленницу привлекли к административной ответственности.
Злоумышленницу привлекли к административной ответственности.
Пьяная
Инцидент произошел около 23.00, 9 июля. Потерпевшим оказался 66-летний мужчина, который катил по краю проезжей части мотоцикл с включенными габаритами.
«Пенсионер заметил, что в его сторону движется автомобиль Toyota Corolla и попытался увернуться, однако все равно получил незначительные травмы», — отметили в ведомстве.
По результатам медицинского освидетельствования у 22-летней