В Красноярске на Енисее искали упавшую с моста женщину

Точное место падения заявитель не смог назвать, но сообщил, что, предположительно, с высоты падала женщина. Спасатели, которые обязаны реагировать на все сообщения, сразу выехали для проверки сообщения.

«Обследована акватория до Вантового моста — левый и правый берега. Опрошены рыбаки. Никто ничего не видел», — пояснили в учреждении.