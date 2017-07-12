В Красноярске на Енисее искали упавшую с моста женщину
Вчера днем по телефону 112 позвонили обеспокоенные красноярцы, которые сообщили, что видели как с Коммунального моста в Енисей упал человек. Об этом сообщили в краевом учреждении «Спасатель».
Вчера днем по телефону 112 позвонили обеспокоенные красноярцы, которые сообщили, что видели как с Коммунального моста в Енисей упал человек. Об этом сообщили в краевом учреждении «Спасатель».
Точное место падения заявитель не смог назвать, но сообщил, что, предположительно, с высоты падала женщина. Спасатели, которые обязаны реагировать на все сообщения, сразу выехали для проверки сообщения.
«Обследована акватория до Вантового моста — левый и правый берега. Опрошены рыбаки. Никто ничего не видел», — пояснили в учреждении.
В этот же день спасателям пришлось снимать с мели катер с пятью пассажирами. Люди застряли на Енисее около