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06:20 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске на Енисее искали упавшую с моста женщину

Вчера днем по телефону 112 позвонили обеспокоенные красноярцы, которые сообщили, что видели как с Коммунального моста в Енисей упал человек. Об этом сообщили в краевом учреждении «Спасатель».

Точное место падения заявитель не смог назвать, но сообщил, что, предположительно, с высоты падала женщина. Спасатели, которые обязаны реагировать на все сообщения, сразу выехали для проверки сообщения.

«Обследована акватория до Вантового моста — левый и правый берега. Опрошены рыбаки. Никто ничего не видел», — пояснили в учреждении.

В этот же день спасателям пришлось снимать с мели катер с пятью пассажирами. Люди застряли на Енисее около Свято-Успенского мужского монастыря. Спасатели на своем катере эвакуировали всех туристов на берег.

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