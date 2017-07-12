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06:38 (мск), источник: Восток Медиа

Жителя Хабаровского края отправили под суд за присвоение денег пайщиков

Бывший сотрудник кредитного кооператива стащил больше 10 миллионов рублей.

Источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае правоохранители закончили расследовать уголовное дело против бывшего сотрудника кредитного потребительского кооператива. Злоумышленник поправил документы пайщиков так, как ему было удобно, и присвоил себе больше 10 миллионов рублей.

Стражи порядка выяснили, что 33-летний сотрудник одного из офисов организации больше года вносил недостоверные сведения в электронную базу бухгалтерии. Обвиняемый воспользовался служебным положением и отразил в сберегательных книжках пайщиков сведения о том, что они внесли деньги в кассу кооператива. После этого он изменял информацию в электронной базе, и получалось, что поступившая сумма отличалась от внесённой в меньшую сторону. Остаток злоумышленник присваивал себе.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Присвоение или растрата». Правоохранители направили документы в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Пока он находится под подпиской о невыезде.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о подобном случае. Жители дальневосточной столицы вложились в сомнительный кооператив и потеряли свои деньги. Их присвоили мошенники из Иркутской области, которые подобным образом обманули людей из 27 городов России.

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