Жителя Хабаровского края отправили под суд за присвоение денег пайщиков
Бывший сотрудник кредитного кооператива стащил больше 10 миллионов рублей.
Бывший сотрудник кредитного кооператива стащил больше 10 миллионов рублей.
В Хабаровском крае правоохранители закончили расследовать уголовное дело против бывшего сотрудника кредитного потребительского кооператива. Злоумышленник поправил документы пайщиков так, как ему было удобно, и присвоил себе больше 10 миллионов рублей.
Стражи порядка выяснили, что 33-летний сотрудник одного из офисов организации больше года вносил недостоверные сведения в электронную базу бухгалтерии. Обвиняемый воспользовался служебным положением и отразил в сберегательных книжках пайщиков сведения о том, что они внесли деньги в кассу кооператива. После этого он изменял информацию в электронной базе, и получалось, что поступившая сумма отличалась от внесённой в меньшую сторону. Остаток злоумышленник присваивал себе.
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о подобном случае. Жители дальневосточной столицы вложились в сомнительный кооператив и потеряли свои деньги. Их присвоили мошенники из Иркутской области, которые подобным образом обманули людей из 27 городов России.