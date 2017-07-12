На пляже во Флориде 80 человек создали живую цепь и спасли утопающих — ТВ

Как сообщает телеканал, Роберта Урсрей с семьей отдыхала на побережье, когда заметила, что ее двое сыновей пропали. Женщина увидела, что ее детей относит от берега течением, и бросилась им на помощь, за ней поспешили еще шесть членов семьи. Однако оказалось, что никто из них не может противостоять стихии.