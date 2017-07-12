Безработный хабаровчанин обманул кредиторов почти на 100 тысяч рублей

По их словам, клиент кредитного учреждения не возвращал долг в размере 90 тысяч рублей. После проверки заявители выяснили, что злоумышленник предоставил в организацию поддельную справку о месте работы.

Стражи правопорядка задержали 23-летнего мужчину. Фигурант нигде не трудоустроен, кредит он взял на покупку двух смартфонов.