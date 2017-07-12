Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вассерман: как покончить с Западом без единого выстрела
Как убрать жирок: 7 дельных советов
В Абхазии напали на группу российских туристов: есть погибший
В чем настоящая причина смерти Олега Яковлева
Бывшая жена Пескова опубликовала фото с молодым бойфрендом
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
"Противник убит точно": Захарченко о новом пистолете ДНР
«Огромные убытки»: Киев жалуется на Крымский мост
26-летняя модель выглядит на 50 лет из-за редкой аномалии (фото)
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
США направили к берегам Украины военные корабли – СМИ
Танк РФ произвел фурор на Ближнем Востоке – СМИ
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
10Умер Илья Глазунов
08:06 (мск), источник: Губерния онлайн

Безработный хабаровчанин обманул кредиторов почти на 100 тысяч рублей

Представители одного из потребительских кооперативов Хабаровска обратились в полицию.

По их словам, клиент кредитного учреждения не возвращал долг в размере 90 тысяч рублей. После проверки заявители выяснили, что злоумышленник предоставил в организацию поддельную справку о месте работы.

Стражи правопорядка задержали 23-летнего мужчину. Фигурант нигде не трудоустроен, кредит он взял на покупку двух смартфонов.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пожар произошел в комсомольской многоэтажке
Лавров пригрозил ответными мерами на арест дипсобственности РФ
Помпео обвинил РФ и Wikileaks в попытке подорвать демократию
В Госдуму внесли законопроект об упрощении возврата налогов
Трамп-младший объяснил свое молчание о встрече с Весельницкой
Генпрокурора Аргентины вызывают в суд по подозрению в коррупции
Белый дом запретил использование Касперского в госорганах
Абхазия обещает 1 млн руб. за сведения об убийце туриста из РФ
Спорт
8 легионеров на сезон: чем это грозит топ-клубам РФПЛ Судя по всему, с сезона-2018/19 РФПЛ станет жить по лимитному правилу «8 иностранцев + 17 россиян» в заявке. Соответствующее решение должны принять в сентябре
Авто
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить «Нива» маленькая? «Нива» тесная? Оказывается, это вовсе не проблема: как говорится, были бы руки на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли 41-летняя исполнительница главной роли — красавицы Жади — в популярном бразильском телесериале рассказала «Кино Mail.Ru» о своем планируемом визите в Россию, макияже со стрелками и титуле секс-символа
Недвижимость
Дизайн маленькой кухни: чего не нужно делать
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Общежития могут заменить молодежными кооперативами
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
50-летняя Татьяна Овсиенко готова родить троих детей Певица соскучилась по радостям материнства. 
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь