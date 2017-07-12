Безработный хабаровчанин обманул кредиторов почти на 100 тысяч рублей
Представители одного из потребительских кооперативов Хабаровска обратились в полицию.
Представители одного из потребительских кооперативов Хабаровска обратились в полицию.
По их словам, клиент кредитного учреждения не возвращал долг в размере 90 тысяч рублей. После проверки заявители выяснили, что злоумышленник предоставил в организацию поддельную справку о месте работы.
Стражи правопорядка задержали 23-летнего мужчину. Фигурант нигде не трудоустроен, кредит он взял на покупку двух смартфонов.
Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на