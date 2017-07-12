Вертолет МЧС России вылетел на поиски пропавших туристов в Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на поиски пропавших туристов из Ростова-на-Дону в Восточных Саянах Иркутской области сегодня 12 июля, утром. Акватория рек будет обследована из верховьев вниз по течению, чтобы установить местонахождение людей и оказать им необходимую помощь. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда, внимательно изучив возможный маршрут туристов по рекам Онот и Китой, определили опасные участки и разработали план поисков. На борту находятся четыре спасателя, врач поисково-спасательного отряда и сотрудник полиции.

«Поиски туристов значительно осложняет отсутствие регистрации туристической группы в спасательном подразделении — это увеличивает время поисков и их географию — от верховья реки Онот с дальнейшим переходом к реке Китой на северо-восточных склонах Восточных Саян. Отсутствие спутниковых средств связи не позволяет определить примерное местонахождение пропавших людей», — отметили в пресс-службе.