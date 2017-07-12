Вертолет МЧС России вылетел на поиски пропавших туристов в Иркутской области
Акватория рек будет обследована из верховьев вниз по течению.
Акватория рек будет обследована из верховьев вниз по течению.
Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на поиски пропавших туристов из
Спасатели Байкальского
«Поиски туристов значительно осложняет отсутствие регистрации туристической группы в спасательном подразделении — это увеличивает время поисков и их географию — от верховья реки Онот с дальнейшим переходом к реке Китой на
Поиски туристов продолжатся в течение светового дня.