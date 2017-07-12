Солдат-срочник из Башкирии погиб в Амурской области

Информацию подтвердили в военном комиссариате республики. Трагедия произошла в одной из воинских частей в районе города Свободного. Предполагается, что смерть наступила от удара током.

«Молодому человеку было 22 года, он приехал на службу из Башкирии. Его тело к концу недели отправят на родину самолетом», — пишет «Комсомольская правда-Благовещенск».

По неподтвержденной пока информации издания, группа военнослужащих работала на башенном кране близ электропроводов. Еще три человека из-за несчастного случая получили ранения.