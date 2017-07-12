Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: российские туристы бегут в Крым и Сочи
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
Публикация о массовом расстреле в Чечне: главные факты и реакции
В чем настоящая причина смерти Олега Яковлева
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
«Добро пожаловать в ад» Как антиглобалисты встретили лидеров G20 в Гамбурге
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Татарстан в письме к Путину требует собственного президента – СМИ
СМИ: В Киеве об умопомрачении бойцов АТО от ТВ РФ
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
Бывшая жена Пескова опубликовала фото с молодым бойфрендом
США направили к берегам Украины военные корабли – СМИ
Танк РФ произвел фурор на Ближнем Востоке – СМИ
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
10Умер Илья Глазунов
08:10 (мск), источник: ИА Башинформ

Солдат-срочник из Башкирии погиб в Амурской области

УФА, 12 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Солдат-срочник из Башкортостана погиб в Амурской области.

Информацию подтвердили в военном комиссариате республики. Трагедия произошла в одной из воинских частей в районе города Свободного. Предполагается, что смерть наступила от удара током.

«Молодому человеку было 22 года, он приехал на службу из Башкирии. Его тело к концу недели отправят на родину самолетом», — пишет «Комсомольская правда-Благовещенск».

По неподтвержденной пока информации издания, группа военнослужащих работала на башенном кране близ электропроводов. Еще три человека из-за несчастного случая получили ранения.

«11 июля в результате нарушений требований безопасности военнослужащий одной из воинских частей Амурской области получил травму, несовместимую с жизнью. По факту происшествия командованием Восточного военного округа совместно с представителями военно-следственных органов проводится проверка», — прокомментировали трагический инцидент в пресс-службе Восточного военного округа.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Лавров пригрозил ответными мерами на арест дипсобственности РФ
Помпео обвинил РФ и Wikileaks в попытке подорвать демократию
В Госдуму внесли законопроект об упрощении возврата налогов
Трамп-младший объяснил свое молчание о встрече с Весельницкой
Генпрокурора Аргентины вызывают в суд по подозрению в коррупции
Белый дом запретил использование Касперского в госорганах
Абхазия обещает 1 млн руб. за сведения об убийце туриста из РФ
Спорт
8 легионеров на сезон: чем это грозит топ-клубам РФПЛ Судя по всему, с сезона-2018/19 РФПЛ станет жить по лимитному правилу «8 иностранцев + 17 россиян» в заявке. Соответствующее решение должны принять в сентябре
Авто
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить «Нива» маленькая? «Нива» тесная? Оказывается, это вовсе не проблема: как говорится, были бы руки на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли 41-летняя исполнительница главной роли — красавицы Жади — в популярном бразильском телесериале рассказала «Кино Mail.Ru» о своем планируемом визите в Россию, макияже со стрелками и титуле секс-символа
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
В России подешевели однокомнатные квартиры в аренду
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
50-летняя Татьяна Овсиенко готова родить троих детей Певица соскучилась по радостям материнства. 
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь