В Сан-Франциско диспетчер предотвратил столкновение пяти самолетов
Самолет компании Air Canada из Торонто почти приземлился в аэропорту
Самолет компании Air Canada из Торонто почти приземлился в аэропорту
Столкновения удалось избежать благодаря указаниям диспетчера, который дал команду экипажу самолета Air Canada вновь набрать высоту. Лайнер ушел на второй круг и вскоре приземлился в нужном месте.
Сотрудники аэропорта и представители Air Canada начали расследование.
Портал TODAY Graphics опубликовал графическое видео произошедшего, где схематично показано, как в последний момент самолет Air Canada набирает высоту.