Трех детей спасли сотрудники МЧС при тушении пожара в центре Москвы

ЧП случилось в семиэтажном доме по адресу Малый Афанасьевский переулок, дом 5/15. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже, его площадь составила 10 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать. Ранее сообщалось о двух погибших и двух пострадавших в результате ЧП.