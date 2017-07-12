Трех детей спасли сотрудники МЧС при тушении пожара в центре Москвы
Сотрудники МЧС спасали двух взрослых и трех детей при ликвидации пожара в жилом доме в центре столицы, сообщает
Сотрудники МЧС спасали двух взрослых и трех детей при ликвидации пожара в жилом доме в центре столицы, сообщает
ЧП случилось в семиэтажном доме по адресу Малый Афанасьевский переулок, дом 5/15. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже, его площадь составила 10 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать. Ранее сообщалось о двух погибших и двух пострадавших в результате ЧП.