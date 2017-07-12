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09:38 (мск), источник: m24.ru

Трех детей спасли сотрудники МЧС при тушении пожара в центре Москвы

Сотрудники МЧС спасали двух взрослых и трех детей при ликвидации пожара в жилом доме в центре столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Источник: Москва 24

ЧП случилось в семиэтажном доме по адресу Малый Афанасьевский переулок, дом 5/15. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже, его площадь составила 10 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать. Ранее сообщалось о двух погибших и двух пострадавших в результате ЧП.

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