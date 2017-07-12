Под Канском из-за выехавшего на встречку автомобиля погиб водитель фуры
На трассе М-53 съехали в кювет легковой автомобиль и фура. Один водитель погиб на месте, за жизнь второго еще борются врачи.
На трассе М-53 съехали в кювет легковой автомобиль и фура. Один водитель погиб на месте, за жизнь второго еще борются врачи.
Около 7 часов утра в районе села Рыбное Красноярского края на трассе М-53 столкнулись автомобиль Mitsubishi Grandis и фура Scania. Как пояснили в
При столкновении автомобиль получили серьезные повреждения. «В результате ДТП оба автомобиля съехали в кювет, где грузовик опрокинулся», — рассказали в
Скорая помощь приехала только через 15−20 минут после происшествия. К этому времени 36-летний водитель фуры уже умер. Второго участника аварии в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.
Полицейским предстоит установить в каком состоянии находились оба водителя и установить все обстоятельства происшествия.