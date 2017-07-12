Под Канском из-за выехавшего на встречку автомобиля погиб водитель фуры

Около 7 часов утра в районе села Рыбное Красноярского края на трассе М-53 столкнулись автомобиль Mitsubishi Grandis и фура Scania. Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, причиной аварии стал выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения.

При столкновении автомобиль получили серьезные повреждения. «В результате ДТП оба автомобиля съехали в кювет, где грузовик опрокинулся», — рассказали в пресс-службе. Очевидцы происшествия рассказали, что проезжавшие мимо автомобилисты пытались оказать помощь пострадавшим в ДТП водителям.

Скорая помощь приехала только через 15−20 минут после происшествия. К этому времени 36-летний водитель фуры уже умер. Второго участника аварии в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.