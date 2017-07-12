Деятельность сети крупных игорных заведений пресекли в Иркутской области
СК возбудил уголовное дело по факту организации семи салонов азартных игр.
СК возбудил уголовное дело по факту организации семи салонов азартных игр.
Деятельность сети крупных игорных заведений, существовавшей в течение 5 лет, пресекли в Иркутской области. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело в отношении банды за организацию семи салонов азартных игр. Все обстоятельства преступления устанавливаются. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В ходе расследования уголовного дела проведено более 30-ти обысков. Пресечена деятельность семи незаконных крупных игорных заведений, которые существовали с 2011 по 2016 годы. В результате были изъяты игровые автоматы и другие вещественные доказательства. Следователи провели бухгалтерские,
«По версии следствия, банда имела свой аппарат управления, коллективный совещательный орган, бухгалтерию, штат техников по ремонту и обслуживанию игрового оборудования, службу безопасности. Управляющие и менеджеры контролировали деятельность за персоналом», — отметили в ведомстве.
Также выяснилось, что банда скрыто наблюдала за зданиями, в которых дислоцировались правоохранители, следившие за бандой.