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09:35 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Деятельность сети крупных игорных заведений пресекли в Иркутской области

СК возбудил уголовное дело по факту организации семи салонов азартных игр.

Деятельность сети крупных игорных заведений, существовавшей в течение 5 лет, пресекли в Иркутской области. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело в отношении банды за организацию семи салонов азартных игр. Все обстоятельства преступления устанавливаются. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

В ходе расследования уголовного дела проведено более 30-ти обысков. Пресечена деятельность семи незаконных крупных игорных заведений, которые существовали с 2011 по 2016 годы. В результате были изъяты игровые автоматы и другие вещественные доказательства. Следователи провели бухгалтерские, компьютерно-технические, почерковедческие экспертизы, также были опрошены свидетели.

«По версии следствия, банда имела свой аппарат управления, коллективный совещательный орган, бухгалтерию, штат техников по ремонту и обслуживанию игрового оборудования, службу безопасности. Управляющие и менеджеры контролировали деятельность за персоналом», — отметили в ведомстве.

Также выяснилось, что банда скрыто наблюдала за зданиями, в которых дислоцировались правоохранители, следившие за бандой.

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