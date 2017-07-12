Деятельность сети крупных игорных заведений пресекли в Иркутской области

Деятельность сети крупных игорных заведений, существовавшей в течение 5 лет, пресекли в Иркутской области. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело в отношении банды за организацию семи салонов азартных игр. Все обстоятельства преступления устанавливаются. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

В ходе расследования уголовного дела проведено более 30-ти обысков. Пресечена деятельность семи незаконных крупных игорных заведений, которые существовали с 2011 по 2016 годы. В результате были изъяты игровые автоматы и другие вещественные доказательства. Следователи провели бухгалтерские, компьютерно-технические, почерковедческие экспертизы, также были опрошены свидетели.

«По версии следствия, банда имела свой аппарат управления, коллективный совещательный орган, бухгалтерию, штат техников по ремонту и обслуживанию игрового оборудования, службу безопасности. Управляющие и менеджеры контролировали деятельность за персоналом», — отметили в ведомстве.