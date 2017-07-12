Главу свердловского управления СК отстранили от должности
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Глава управления СК РФ по Свердловской области отстранен от должности
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Глава управления СК РФ по Свердловской области отстранен от должности
Ситуацию начали срочно разрешать после того, как рабочие пожаловались президенту Владимиру Путину на то, что директор завода якобы отказывается платить зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства.
По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина назначена служебная проверка
«Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета выехали в Екатеринбург для проверочных мероприятий. На время проверки принято решение об отстранении от должности руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области», — сказала Петренко.
Как сказано на сайте ведомства, региональное управление Следственного комитета с 2011 года возглавляет
Как сказано на сайте ведомства, региональное управление Следственного комитета с 2011 года возглавляет
По словам Петренко, недопустима ситуация, при которой право на вознаграждение за труд
«В ходе служебной проверки будет выяснено, в связи чем по сей день безрезультатно расследуется уголовное дело, и будут приняты кадровые решения», — подытожила Петренко.
По последним данным, долги по зарплате выплатили уже 110 рабочим на 7,5 миллиона рублей.