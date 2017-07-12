Главу свердловского управления СК отстранили от должности

Источник: РИА "Новости"

Ситуацию начали срочно разрешать после того, как рабочие пожаловались президенту Владимиру Путину на то, что директор завода якобы отказывается платить зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства.

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина назначена служебная проверка из-за волокиты с расследованием ситуации, рассказала Петренко. По данным следствия, 195 работников не получали зарплату с апреля 2016 по январь 2017 года.

«Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета выехали в Екатеринбург для проверочных мероприятий. На время проверки принято решение об отстранении от должности руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области», — сказала Петренко.

Как сказано на сайте ведомства, региональное управление Следственного комитета с 2011 года возглавляет генерал-лейтенант юстиции Валерий Задорин.

Как сказано на сайте ведомства, региональное управление Следственного комитета с 2011 года возглавляет генерал-лейтенант юстиции Валерий Задорин.

По словам Петренко, недопустима ситуация, при которой право на вознаграждение за труд кем-либо ограничивается, а на его восстановление уходит столь длительное время.

«В ходе служебной проверки будет выяснено, в связи чем по сей день безрезультатно расследуется уголовное дело, и будут приняты кадровые решения», — подытожила Петренко.