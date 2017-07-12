Во Владивостоке телефонный террорист добрался до Владимира Миклушевского

Полиция Владивостока проводит проверку по факту обращения сотрудников администрации Приморского края с жалобой на гражданина, который в субботу, 8 июля, несколько раз позвонил в приемную губернатора края Владимира Миклушевского и пообещал выступить на Восточном экономическом форуме в сентябре с неким компроматом, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Теперь полиция проводит тщательную проверку и квалифицирует действия звонившего согласно нормам законодательства РФ.