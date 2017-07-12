Житель Владивостока получил вместо смартфона пустышку
Житель Владивостока получил вместо смартфона пустышку.
Житель Владивостока получил вместо смартфона пустышку.
Полицейские проводят проверку по факту обращения жителя Баляева, ставшего жертвой мошенников, сообщает ИА «Дейта.ру». Мужчина пояснил, что в начале июля на одном из
Спустя неделю он получил уведомление о том, что на почту пришла долгожданная посылка. Когда 53-летний мужчина уже дома открыл коробку, то обнаружил, что она пуста. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился за помощью в полицию. Стражи порядка проводят проверку. Устанавливаются личность подозреваемых в мошеннических действиях.
Как стало известно ИА «Дейта», мужчина заказал смартфон через сайт с адреса
Однако призвать к ответу мошенников проблематично: по указанным в контактах телефонам не отвечали. «Все представленные товары на сайте не существуют. Все отзывы фальшивые. Сайт создан исключительно для получения прибыли путем обмана посетителей сайта, — пришли к выводу жертвы мошенников».
Известно, что сайт зарегистрирован на индивидуального предпринимателя из Севастополя. С 2016 года он работает в сфере розничной торговли по почте или по
Игорь Быстров, Андрей Горюнов.