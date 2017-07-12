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11:02 (мск), источник: ДЕЙТА

Житель Владивостока получил вместо смартфона пустышку

Житель Владивостока получил вместо смартфона пустышку.

Полицейские проводят проверку по факту обращения жителя Баляева, ставшего жертвой мошенников, сообщает ИА «Дейта.ру». Мужчина пояснил, что в начале июля на одном из интернет-сайтов заказал новый смартфон, оформил покупку и перевел продавцу более десяти тысяч рублей.

Спустя неделю он получил уведомление о том, что на почту пришла долгожданная посылка. Когда 53-летний мужчина уже дома открыл коробку, то обнаружил, что она пуста. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился за помощью в полицию. Стражи порядка проводят проверку. Устанавливаются личность подозреваемых в мошеннических действиях.

Как стало известно ИА «Дейта», мужчина заказал смартфон через сайт с адреса xperia-device-pro (в данный момент недоступен). Жертвами обмана фейкового интернет-магазина стало большое число пользователей. Внося 100% предоплату, люди получали неработающую подделку, а в худшем случае — пустую коробку.

Однако призвать к ответу мошенников проблематично: по указанным в контактах телефонам не отвечали. «Все представленные товары на сайте не существуют. Все отзывы фальшивые. Сайт создан исключительно для получения прибыли путем обмана посетителей сайта, — пришли к выводу жертвы мошенников».

Известно, что сайт зарегистрирован на индивидуального предпринимателя из Севастополя. С 2016 года он работает в сфере розничной торговли по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет. Также на этого предпринимателя зарегистрирован другой интернет-магазин m-phone-store (недоступен). На работу этого интернет-магазина также масса нареканий.

Игорь Быстров, Андрей Горюнов.

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