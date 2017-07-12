Жительнице Кишинева продали в супермаркете хлеб с осколками стекла

По словам женщины, она купила продукт в одном из супермаркетов столичного сектора Ботаника. Накрывая на стол, она начала разрезать хлеб, когда и обнаружила внутри острый кусок стекла внушительных размеров.

«Я даю этот хлеб ребенку. Боюсь представить, что было бы, если бы, не дай Бог, он проглотил этот кусок стекла. И это не пластик, а именно стекло», — написала женщина в соцсети, сообщает protv.md.