В Магнитогорске загорелся рынок.

«По предварительным данным, при проведении разведки огнеборцы выяснили, что внутри помещения склада людей нет, происходит горение на кровле здания на площади 150 квадратных метров. Внутри склада хранились овощи и фрукты», — отметили в ГУ МЧС по Челябинской области.