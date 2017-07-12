В Магнитогорске загорелся рынок
В Магнитогорске загорелся рынок.
В Магнитогорске загорелся рынок.
На одном из рынков Магнитогорска произошел пожар.
ЧП случилось сегодня утром, 12 июля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Пламя вспыхнуло на складе. На место происшествия, которое оцепило охрана рынка, отправили пожарную бригаду.
«По предварительным данным, при проведении разведки огнеборцы выяснили, что внутри помещения склада людей нет, происходит горение на кровле здания на площади 150 квадратных метров. Внутри склада хранились овощи и фрукты», — отметили в ГУ МЧС по Челябинской области.
Пожарным удалось не допустить распространения огня. Его потушили в течение часа. Никто не пострадал. Сгоревшие конструкции разбирают и проливают. Специалисты выясняют причины, спровоцировавшие возгорание.