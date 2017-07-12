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12:43 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежским бизнесменам Ениным продлили домашний арест до 10 августа

Дело о мошенничестве с НДС готовят для направления в суд.

Ленинский районный суд продлил домашний арест бизнесменам Ениным до 10 августа. Информацию об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» подтвердили в СУ СКР по региону. Расследование дела о мошенничестве с НДС на 29 млн рублей готовят для направления в суд.

Александра и Виктора Ениных выпустили из СИЗО под домашний арест в мае. В судебном заседании следователи настаивали на том, чтобы суд оставил Александра Енина под стражей. Защита коммерсантов просила смягчить им меру пресечения на домашний арест. Адвокаты аргументировали свою позицию тем, что Енины возместили ущерб государству, причиненный махинациями с налогами.

По версии следствия, Енины незаконно возместили НДС из бюджета на сумму более 29 млн рублей. Оказавшись под арестом, бизнесмены полностью возместили ущерб, причиненный своими действиями.

По версии следствия, Александр и Виктор Енины являясь фактическими руководителями ООО «Орбита» провели мошенническую схему в октябре 2012 года. Они предоставили в налоговую службу ложные сведения о покупке участка и недостроенного здания в индустриальном парке «Перспектива» в Новоусманском районе. В декларации по НДС за 3 квартал 2012 года содержались фиктивные данные и у ООО «Орбита» возникло право на возмещение из бюджета Российской Федерации НДС более 29 млн рублей, поясняли в СУ СКР по региону.

Полученными от государства денежными средствами владельцы фирмы «Орбита» распорядились по своему усмотрению. Силовики задержали их в марте 2017 года после возбуждения дела о мошенничестве.

Александр Енин считается крупным воронежским бизнесменом. Он известен как владелец и директор индустриального парка «Перспектива». Также Енины владеют крупным мебельным бизнесом. Речь идет о компании «КДМ-опт», расположенной в Семилукском районе.

Ранее ООО «КДМ-опт» засветилась в другом уголовном деле о хищении средств при возврате НДС. В Центральной районном суде рассматривается дело директора компании Александра Шевченко и финансиста Павла Морено-Пальи. Их обвиняют в незаконном получении 29 млн рублей в 2012 году при возмещении НДС и субсидий со строительства мебельного завода.

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