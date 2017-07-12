В Петербурге горит Кировский завод

Ране стало известно о возгорании в вентиляционном канале на площади 50 квадратных метров. Позже площадь пожара возросла до 400 квадратов.

«На внешней стене происходит горение в вентиляционном канале на площади 50 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

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Пожару присвоили третий номер сложности из пяти существующих. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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Борьбу с огнем ведут 20 боевых расчетов — всего 100 человек.

Это не первый пожар на заводе. Минувшей осенью здесь загорелся трансформатор, площадь возгорания тогда составила около тысячи квадратных метров.