В Петербурге горит Кировский завод
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. На территории Кировского завода в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. На территории Кировского завода в
Ране стало известно о возгорании в вентиляционном канале на площади 50 квадратных метров. Позже площадь пожара возросла до 400 квадратов.
«На внешней стене происходит горение в вентиляционном канале на площади 50 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.
Пожару присвоили третий номер сложности из пяти существующих. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Борьбу с огнем ведут 20 боевых расчетов — всего 100 человек.
Это не первый пожар на заводе. Минувшей осенью здесь загорелся трансформатор, площадь возгорания тогда составила около тысячи квадратных метров.
«Кировский завод» — один из крупнейших машиностроительных холдингов в России. На предприятии работает более шести тысяч человек.