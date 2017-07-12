Сергей Полонский приговорен к пяти годам колонии и освобожден за истечением срока давности
Пресненский суд Москвы приговорил основателя Mirax Group Сергея Полонского к пяти годам колонии по делу о мошенничестве.
Пресненский суд Москвы приговорил основателя Mirax Group Сергея Полонского к пяти годам колонии по делу о мошенничестве.
«Освободить Полонского
Напомним, господин Полонский обвиняется в хищении 2,42 млрд руб. при строительстве жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера». По версии следствия, Mirax Group продавала квартиры, зная, что дома так и не будут построены. Гособвинение попросило суд признать бизнесмена виновным в мошенничестве и приговорить его к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 900 тыс. руб. Его подельников —
27 июня господа Полонский, Паперно и Пронякин выступили с последним словом в суде. Никто из них вины не признал, подсудимые просили их оправдать, а господин Полонский выразил готовность вернуть потерпевшим по делу деньги или достроить квартиры.