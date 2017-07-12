Сергей Полонский приговорен к пяти годам колонии и освобожден за истечением срока давности

Напомним, господин Полонский обвиняется в хищении 2,42 млрд руб. при строительстве жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера». По версии следствия, Mirax Group продавала квартиры, зная, что дома так и не будут построены. Гособвинение попросило суд признать бизнесмена виновным в мошенничестве и приговорить его к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 900 тыс. руб. Его подельников — экс-руководителя финансового департамента компании Александра Паперно и гендиректора ООО «Аванта» Алексея Пронякина — к пяти годам колонии и трем годам условно соответственно.