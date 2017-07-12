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12:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Сергей Полонский приговорен к пяти годам колонии и освобожден за истечением срока давности

Пресненский суд Москвы приговорил основателя Mirax Group Сергея Полонского к пяти годам колонии по делу о мошенничестве.

Источник: РИА "Новости"
Бизнесмен освобожден от наказания из-за истечения сроков давности.

«Освободить Полонского из-под стражи в зале суда», — цитирует «РИА Новости» судью Евгения Найденова.

Напомним, господин Полонский обвиняется в хищении 2,42 млрд руб. при строительстве жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера». По версии следствия, Mirax Group продавала квартиры, зная, что дома так и не будут построены. Гособвинение попросило суд признать бизнесмена виновным в мошенничестве и приговорить его к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 900 тыс. руб. Его подельников — экс-руководителя финансового департамента компании Александра Паперно и гендиректора ООО «Аванта» Алексея Пронякина — к пяти годам колонии и трем годам условно соответственно.

27 июня господа Полонский, Паперно и Пронякин выступили с последним словом в суде. Никто из них вины не признал, подсудимые просили их оправдать, а господин Полонский выразил готовность вернуть потерпевшим по делу деньги или достроить квартиры.

Комментарии
7
Краб на галерах
Вот оно, наше правосудие в действии! За украденную палку колбасы -дадут реальный срок, ибо брать с тебя нечего. А спёр 2,5 млрд - освободят прямо из зала суда, достаточно только поделиться украденным с нужными людьми.
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Наталья ХХХХХ
Совсем позорная страна
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Александр Михайлович
Теперь дольщикам ждать нечего. Полонский прав. Мешок картошки и дурак украдёт. А вот так . Не каждому дано.
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