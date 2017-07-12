В Татарстане чиновники незаконно заключили 125 договоров с одной фирмой
Республиканские антимонопольщики впервые в своей практике обнаружили, что чиновники в одном из районов РТ незаконно заключили 125 договоров с одной и той же фирмой, сообщил на
Республиканские антимонопольщики впервые в своей практике обнаружили, что чиновники в одном из районов РТ незаконно заключили 125 договоров с одной и той же фирмой, сообщил на
По версии антимонопольного ведомства, 7 крупных муниципальных заказов решили незаконно раздробить на 125 более мелких договоров на сумму 99 тысяч рублей каждый. «По закону договоры на сумму до 100 тысяч рублей можно заключать без аукциона, этим и воспользовались в районе, — пояснил Алмаз Яфизов. — В результате одна фирма должна была выполнять сразу несколько крупных муниципальных заказов, среди которых строительство дорог и других объектов, благоустройство парков и скверов, поставка товаров и продуктов».
Он уточнил, что дробление заказов было незаконным, так как предмет нескольких договоров при этом был идентичным. Например, строили одну дорогу, а договоров заключили несколько и все с одной фирмой — это явное нарушение. Правда, о каком районе и о какой фирме идёт речь, докладчик предпочёл умолчать до публикации окончательного решения по делу.
«Доля подобных нарушений в общем объёме выявленных нами случаев достигает 20%, — обобщил Алмаз Яфизов. — При этом в муниципалитетах проверяющим обычно объясняют, что причина нарушений в том, что всё равно, кроме той единственной фирмы, никто по таким ценам заказ не выполнит. Муниципальные заказчики сетуют, что бюджетные деньги на выполнение заказов поступают в последние дни декабря, и проводить аукцион нет времени. Тем не менее, за такие нарушения должностным лицам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей».