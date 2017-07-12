В Татарстане чиновники незаконно заключили 125 договоров с одной фирмой

По версии антимонопольного ведомства, 7 крупных муниципальных заказов решили незаконно раздробить на 125 более мелких договоров на сумму 99 тысяч рублей каждый. «По закону договоры на сумму до 100 тысяч рублей можно заключать без аукциона, этим и воспользовались в районе, — пояснил Алмаз Яфизов. — В результате одна фирма должна была выполнять сразу несколько крупных муниципальных заказов, среди которых строительство дорог и других объектов, благоустройство парков и скверов, поставка товаров и продуктов».

Он уточнил, что дробление заказов было незаконным, так как предмет нескольких договоров при этом был идентичным. Например, строили одну дорогу, а договоров заключили несколько и все с одной фирмой — это явное нарушение. Правда, о каком районе и о какой фирме идёт речь, докладчик предпочёл умолчать до публикации окончательного решения по делу.