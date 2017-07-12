Обвиняемому в убийстве Немцова запросили пожизненный срок

Источник: РИА "Новости"

Для четырех других обвиняемых прокуратура также запросила длительные сроки лишения свободы. Гособвинение требует приговорить Анзора Губашева к 23 годам колонии, Шадида Губашева — к 21 году, Темирлана Эскерханова — к 19 годам, а Хамзата Базхаева — к 17 годам.

Ранее присяжные заседатели признали всех пятерых обвиняемых виновными и не заслуживающиим снисхождения. Теперь судья должен определить, к каким срокам их приговорить. Дату оглашения приговора суд пока не назвал.

Согласно вынесенному присяжными вердикту, Заур Дадаев поздним вечером 27 февраля 2015 года выстрелил в Бориса Немцова не менее шести раз, а потом скрылся с места преступления.

В организации убийства — в том числе в приобретении оружия и боеприпасов, а также слежке за Немцовым — ему помогали четверо других подсудимых вместе с еще одним сообщником Бесланом Шавановым, уголовное дело против которого было закрыто в связи с его гибелью при попытке задержания 7 марта 2015 года.

Все пятеро отрицают свою вину.