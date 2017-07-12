В Воронеже в ночном ДТП у площади Ленина пострадали два человека

12 июля в Воронеже в результате столкновения автомобилей «Ауди 80» и «Нивы» пострадали два человека. Авария произошла в 2:10 у площади Ленина на улице Плехановской у дома № 12. Фото с места ЧП в сети опубликовали очевидцы.

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Как рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в отделе пропаганды ОБДПС ГИБДД по городу, за рулём иномарки был 19-летний парень, а за рулём отечественной легковушки 23-летняя девушка.

В результате столкновения пострадала автоледи из «Нивы» и 24-летний пассажир «Ауди». С места ЧП их доставили в больницу. Девушку после оказания медпомощи отпустили домой. А парня госпитализировали с переломом.