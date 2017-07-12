Танковый снаряд 100 мм обнаружен в 30 метрах от ж/д полотна на Урале
На сообщение путевого обходчика оперативно отреагировали бойцы ОМОН Росгвардии.
На сообщение путевого обходчика оперативно отреагировали бойцы ОМОН Росгвардии.
Стомиллиметровый танковый снаряд обнаружен в 30 метрах от железнодорожного полотна в Карталинском районе (Челябинская область) — на сообщение путевого обходчика оперативно отреагировали бойцы ОМОН Росгвардии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«Информация об обнаружении предмета, внешне схожего с артиллерийским снарядом, поступила в ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области (дислокация в Магнитогорске) во вторник, 11 июля, — о находке сообщил путевой обходчик, который и заметил снаряд в канаве в 30 метрах от железнодорожного полотна на перегоне станции Анненск», — говорится в сообщении.
На место незамедлительно выдвинулась
Опасности для жизни и здоровья граждан находка не представляет, передана