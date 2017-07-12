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15:38 (мск), источник: dostup1.ru

Танковый снаряд 100 мм обнаружен в 30 метрах от ж/д полотна на Урале

На сообщение путевого обходчика оперативно отреагировали бойцы ОМОН Росгвардии.

Стомиллиметровый танковый снаряд обнаружен в 30 метрах от железнодорожного полотна в Карталинском районе (Челябинская область) — на сообщение путевого обходчика оперативно отреагировали бойцы ОМОН Росгвардии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

«Информация об обнаружении предмета, внешне схожего с артиллерийским снарядом, поступила в ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области (дислокация в Магнитогорске) во вторник, 11 июля, — о находке сообщил путевой обходчик, который и заметил снаряд в канаве в 30 метрах от железнодорожного полотна на перегоне станции Анненск», — говорится в сообщении.

На место незамедлительно выдвинулась инженерно-техническая группа отряда. «Установлено, что предметом является 100 мм танковый артиллерийский снаряд без взрывателя примерно 1950−60-х годов выпуска», — рассказали в Росгвардии.

Опасности для жизни и здоровья граждан находка не представляет, передана следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

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